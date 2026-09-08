A revista France Football, em parceria com a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), deu início nesta terça-feira ao anúncio da lista oficial dos indicados para conquistar o prêmio da Bola de Ouro de 2026, considerado o prêmio mais importante e valioso do mundo do futebol, após uma temporada excepcional marcada por uma disputa acirrada entre os astros do esporte tanto no âmbito coletivo quanto individual.

O anúncio da lista final chega após meses de acompanhamento e avaliação do desempenho dos jogadores em seus clubes e seleções, já que o prêmio se baseia no que os atletas apresentaram ao longo da temporada encerrada, seja em termos de títulos conquistados, números individuais ou influência técnica dentro de campo.

A temporada passada testemunhou diversos acontecimentos marcantes, tanto no que se refere aos torneios nacionais das grandes ligas europeias quanto à Liga dos Campeões da Europa, além da Copa do Mundo de 2026, o que tornou a disputa pela Bola de Ouro deste ano uma das mais empolgantes dos últimos anos, diante do brilho de um grande número de astros e das atuações notáveis que apresentaram.

As contas oficiais do prêmio começaram a anunciar sucessivamente os nomes dos indicados ao prestigiado troféu, e vamos mantê-los informados sobre os nomes assim que forem divulgados.

O início do anúncio veio com o prêmio de melhor clube na categoria feminina, e o prêmio revelou a primeira indicada, o Barcelona, campeão de La Liga e da Liga dos Campeões da Europa, que disputa com o vice-campeão da Champions League, o Bayern de Munique, além do inglês Manchester City e do francês Lyon.

Chegou agora o momento de anunciar o prêmio de melhor time masculino, começando pelo Arsenal, campeão da Premier League e vice-campeão da Liga dos Campeões, que disputa com o Bayern de Munique, campeão da Bundesliga, o norueguês Bodø/Glimt, o brasileiro Flamengo e o francês Paris Saint-Germain.

Já na categoria de melhor técnico do mundo de times femininos, disputam os seguintes nomes: Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (seleção do Japão), Pere Romeu (Barcelona), Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken).

Os espanhóis dominaram as indicações na categoria de melhor técnico do mundo de times masculinos, com a presença do quinteto Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (seleção da Espanha), Unai Emery (Aston Villa), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), além do belga Vincent Kompany (Bayern de Munique).

Ficaram de fora nomes de peso como o alemão Hansi Flick, o espanhol Pep Guardiola e os argentinos Diego Simeone e Lionel Scaloni.



A lista das concorrentes ao prêmio de melhor goleira do mundo de 2026 incluiu a alemã Ann-Katrin Berger, a espanhola Cata Coll, a inglesa Hannah Hampton, a brasileira Lorena e a japonesa Ayaka Yamashita.

A relação do prêmio de melhor goleiro do mundo (prêmio Lev Yashin) incluiu o espanhol Joan García, o marroquino Yassine Bounou, o belga Thibaut Courtois, o argentino Emiliano Martínez, o suíço Gregor Kobel, o senegalês Édouard Mendy, o espanhol David Raya e seu compatriota Unai Simón, Vozinha, goleiro de Cabo Verde, e o russo Safonov.

Já os dois astros árabes, o marroquino Ayoub Bouaddi e o argelino Ibrahim Maza, disputam com 8 nomes de destaque o prêmio Kopa de melhor jogador jovem do mundo.

A lista também incluiu, além de Bouaddi e Maza, o bósnio Kerim Alajbegović, o espanhol Pau Cubarsí, o marfinense Yan Diomande, o alemão Lennart Karl, o francês Elie Junior Kroupi, o espanhol Lamine Yamal, o suíço Johan Manzambi e o francês Warren Zaïre-Emery.



E, em uma surpresa gritante, foi revelada a lista que reúne as 30 astros indicadas à Bola de Ouro de melhor jogadora do mundo, que ficou sem o nome da espanhola Aitana Bonmatí, que conquistou o prêmio nos últimos 3 anos.

A relação das 30 jogadoras ficou assim: Selma Bacha, Barbra Banda, Clara Buhl, Esmee Brugts, Mariona Caldentey, Scarlett Camberos, Kristine Kaspary, Temwa Chawinga, Cata Coll, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Alex Greenwood, Patri Guijarro, Pernille Harder, Yui Hasegawa, Rose Lavelle, Mapi León, Lorena, Melvine Malard, Manaka Matsukubo, Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Wendie Renard, Alessia Russo, Khadija Shaw, Momoko Tanikawa, Caroline Weir e Tessa Wullaert.





Chegou agora o momento do anúncio do primeiro grupo da lista mais importante, que disputará o prêmio da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo.

O primeiro grupo incluiu: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, o atual detentor do título Ousmane Dembélé, Bruno Fernandes, Luis Díaz, Erling Haaland, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi e Harry Kane.

A Bola de Ouro é concedida anualmente ao melhor jogador do mundo, com base na votação de um comitê de jornalistas esportivos que representam diversos países do mundo, sendo o vencedor escolhido de acordo com vários critérios, entre os quais se destacam o desempenho individual e coletivo, o espírito esportivo e a constância de nível ao longo da temporada.

A cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro deve ser realizada no dia 26 de outubro de 2026, na capital inglesa, Londres, pela primeira vez na história do prêmio, ocasião em que será anunciado o vencedor da Bola de Ouro, além da revelação dos vencedores dos demais prêmios individuais, como o prêmio Yashin de melhor goleiro e o prêmio Kopa de melhor jogador jovem, além do prêmio de melhor técnico, melhor clube e uma série de outros prêmios.

A Bola de Ouro desperta grande interesse mundial todos os anos, por ser o principal parâmetro para a consagração do melhor jogador do mundo, em meio a um amplo acompanhamento do público e da mídia, especialmente com o acirramento da disputa entre os principais astros do futebol pela conquista do prêmio mais cobiçado no âmbito individual.

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