Israel x Coreia do Sul ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da disputa pelo terceiro lugar do Mundial sub-20

Seleções entram em campo lutando pela terceira posição do torneio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Israel e Coreia do Sul se enfrentam na tarde deste domingo (11), a partir das 14h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, em Buenos Aires, pela disputa do terceiro lugar do Mundial sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Fifa+ e da CazéTV, no streaming.

O Israel encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos. Nas oitavas de final, eliminou o Uzbequistão por 1 a 0. Já nas quartas de final, passou pelo Brasil por 3 a 2, mas foi derrotado pelo Uruguai por 1 a 0 na semifinal.

Do outro lado, a Coreia do Sul terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo F, com cinco pontos. No mata-mata, eliminou o Equador por 3 a 2 e a Nigéria por 1 a 0, nas oitavas e quartas, respectivamente. Porém, perdeu para a Itália por 2 a 1 na semifinal.

Prováveis escalações

Israel sub-20: Tzarfati; Feingold, Lemkin, Israelov, Revivo; Binyamin, Madmon; Senior, Abed, Shibli; Turgeman.

Coreia do Sul sub-20: Jun-hong; Chang-woo, Ji-soo, Seok-hyeon, Ye-hoon; Sang-yun, Hyun-bin; Ji-han, Seung-won, Joon-ho; Young-jun.

Desfalques

Israel

Não há desfalques confirmados.

Coreia do Sul

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de junho de 2023

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Ciudad de La Plata - Buenos Aires, ARG