Ismael Saibari se transfere definitivamente para o Bayern de Munique, conforme anunciou o PSV nesta quarta-feira. O meio-campista ofensivo assina um contrato de vários anos com o campeão alemão. A transferência de Saibari envolve um valor máximo de 55 milhões de euros, o que representa um recorde.

“Isi, este é o momento pelo qual você trabalhou tão incansavelmente. Graças à sua dedicação, talento e perseverança, você conquistou este próximo passo em sua carreira. Estamos orgulhosos de tudo o que você conquistou em Eindhoven e desejamos muito sucesso em Munique”, informou o PSV no X.

“É uma partida com sentimentos contraditórios”, reageu Saibari no canal oficial do PSV. “O Bayern de Munique é um clube incrivelmente bonito, e estou muito ansioso para pisar fundo no acelerador por lá. Ao mesmo tempo, vou sentir muita falta de muitas pessoas do PSV. Ao longo dos anos, Eindhoven passou a ser como um lar para mim. Passei por momentos inesquecíveis e tive oportunidades incríveis aqui. O PSV me deu as oportunidades para me desenvolver como pessoa e como jogador de futebol que sou hoje.”

O PSV lucra enormemente com a venda de Saibari, que foi contratado do KRC Genk há seis anos por 200.000 euros. Anos depois, o jogador da seleção marroquina parte para a Bundesliga por um valor muito superior.

Ao serviço do PSV, Saibari somou 142 partidas oficiais, nas quais o meio-campista marcou 42 gols e deu 29 assistências. Saibari deixa o PSV com oito títulos holandeses no currículo. Além disso, nos últimos anos, ele se tornou um valioso jogador da seleção marroquina.

Saibari foi o responsável direto pela eliminação da seleção holandesa nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na emocionante disputa de pênaltis, o líder do ataque marroquino marcou o gol decisivo.

O jogador que está deixando o PSV vem impressionando na Copa do Mundo e já marcou três gols. O Marrocos enfrentará nas oitavas de final o anfitrião Canadá, que venceu a África do Sul no último suspiro.