Isco está se encantando pelo Manchester City, garante jornal

O meio-campista espanhol não vem mantendo uma boa relação com seu atual técnico, Santiago Solari

O Manchester City pode ser a equipe que Isco está procurando.

Segundo o jornal As, o meio-campista do Real Madrid está considerando a oferta feita pelo clube inglês, e não descarta colocar um ponto final em sua trajetória no time merengue.

A chegada de Santiago Solari ao comando de Santiago Bernabéu mudou completamente a situação de Isco no elenco. O jogador espanhol raramente tem feito parte da equipe titular do novo técnico, e tiveram alguns episódios em que foi perceptível a má relação entre eles.

Recentemente, Isco trocou algumas palavras duras com seus torcedores durante a partida entre Real Madrid e CSKA, pela Champions League, chegando a usar xingamentos. Isso só mostrou ser a gota d’água de sua paciência com o clube.

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, é um dos principais responsáveis pelo interesse dos citizens em trazer Isco ao elenco, e não demorou muito para que os dirigentes começassem a trabalhar para conseguir a negociação.

Isco quer recuperar a sua melhor forma e voltar a jogar em alto nível, e sabe que pode conseguir caso passe a trabalhar com Guardiola no comando.