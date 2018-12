Isco diz estar “muito feliz” no Real Madrid

O meia perdeu, desde a chegada de Solari, o protagonismo que tinha com Zidane e Lopetegui

“Estou muito feliz no time. O Meu objetivo é seguir aqui e ganhar muitos títulos com o Madrid”, disse Isco em entrevista à Deportes Cuatro, da Espanha.

O meia tem contrato em vigor com o Real Madrid e uma cláusula de rescisão de 700 milhões de euros, mas nos últimos meses o seu futuro no estádio Santiago Bernabéu ficou em aberto pela falta de oportunidades no time desde que Santiago Solari assumiu as rédeas da equipe, após a demissão de Julen Lopetegui.

O Real Madrid não quer se desfazer do atleta, mas o que não faltam são interessados em ver Isco desfilando o seu talento com suas respectivas camisas: Manchester City, Juventus e Paris Saint-Germain são os principais.