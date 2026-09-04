Sparta Rotterdam e PEC Zwolle tiveram de dividir os pontos na noite desta sexta-feira, em um jogo movimentado. No Het Kasteel, ficou em 2 a 2. Foi uma bela noite para Isaac Babadi, emprestado pelo PSV: ele marcou logo em sua estreia.

As duas equipes criaram chances nos minutos iniciais, e Milan Zonneveld parecia ser o primeiro a balançar as redes. O centroavante de grande estatura cabeceou para o gol, mas o lance foi anulado. Teria havido uma falta dentro da área.

Pouco depois, a bola entrou do outro lado. Após uma bela jogada, Dylan Mbayo colocou a bola para Ibrahim Cissoko, que puxou para dentro e finalizou bem no canto mais distante: 0 a 1. Festa do PEC, que ganhou mais confiança em um desfecho positivo.

Essa confiança sofreu um grande baque em menos de três minutos. Isso porque o Sparta voltou a levar perigo em uma cobrança de escanteio, com Zonneveld cabeceando para o fundo da rede. Desta vez, o gol valeu: 1 a 1.

No período até o intervalo, o jogo ficou lá e cá no Het Kasteel. Ryan Thomas viu seu chute de longa distância ser defendido, Mitchell van Bergen testou os reflexos de Jasper Schendelaar e Michael Brouwer fez grande defesa em finalização de Mbayo. Depois, Casper Terho também acertou a trave pelo Sparta.

Mesmo após o intervalo, foi uma partida extremamente divertida. Mbayo acertou o travessão, enquanto Terho, do outro lado, chutou raspando a trave. Aos 69 minutos, saiu enfim o 2 a 1 para o Sparta.

Thomas perdeu a bola de forma extremamente displicente no campo de defesa, permitindo a recuperação de Zonneveld. O atacante, porém, não foi fominha e rolou para Babadi, que vinha acompanhando a jogada, tocar com categoria na saída de Schendelaar. Uma estreia dos sonhos, portanto, para o jogador emprestado pelo PSV.

Mas não parou por aí. Uma cobrança de falta de Tobias Sommer encontrou a cabeça de Koen Kostons, que cabeceou de forma brilhante para marcar: 2 a 2. O empate foi o que restou para as duas equipes, e isso também foi justo.