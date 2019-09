Irmão de Pogba revela conversas com Messi: 'eles se falam às vezes'

Meio-campista francês foi especulado no Barcelona e no Real Madrid, mas permaneceu no Manchester United

Paul Pogba e Lionel Messi se conversam às vezes, foi o que afirmou Mathias Pogba, irmão do meia francês, ao El Chiringuito TV. O camisa 6 do foi fortemente especulado em transferências para fora do clube inglês, e duas fortes possibilidades que apareceram foram a do e do . Recentemente, Sergio Ramos afirmou ser fã do futebol de Paul Pogba. Quando perguntado sobre isso, o irmão do atleta citou alguns nomes com quem o astro francês mantem contato.

"Eu sei que ele falou com alguns poucos jogadores, mas não [Sergio] Ramos. Quem? Ah, Messi, às vezes, não sempre. Zlatan [Ibrahimovic]. Griezmann, por causa da seleção francesa", afirmou Mathias. O argentino Messi ainda está se recuperando de lesão e pode não jogar no próximo final de semana.

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer nunca escondeu o desejo de construir uma equipe ao redor de Pogba. Enquanto o norueguês estiver no cargo, dificilmente ele vá abrir mão de contar com o campeão da última Copa do Mundo com a .

O irmão do jogador falou ao As, em janeiro, e deixou claro que um dia a mudança de Pogba para um time espanhol deverá acontecer de fato.

"Quando meu irmão deixar o Manchester United, há apenas três clubes onde ele poderia melhorar: o , Real Madrid ou Barça. Ele não vai ao City, então ele vai à : para o Barça ou Madrid", falou Mathias.