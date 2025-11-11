+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Eliminatórias Europeias
team-logoIrlanda
Aviva Stadium
team-logoPortugal
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Irlanda x Portugal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (13), no Aviva Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Irlanda e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Invicto nas Eliminatórias, com três vitórias e um empate, Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos. Até aqui, a seleção lusa venceu a Armênia por 5 a 0, a Hungria por 3 a 2 e a Irlanda por 1 a 0, além de empatar com a Hungria por 2 a 2. Na véspera do confronto, Cristiano Ronaldo sinalizou que a Copa do Mundo de 2026 deverá marcar sua despedida dos gramados internacionais.

"Definitivamente, sim. Estarei com 41 anos. Penso que será o momento, em uma grande competição. Não sei ainda, pois, como já disse, estou aproveitando momento. Mas quando falo "em breve", é realmente em breve. Porque eu dei tudo pelo futebol, estive no esporte nos últimos 25 anos. Fiz tudo, muitos recordes em diferentes cenários nos clubes, na seleção. Estou realmente orgulhoso. Então, vamos aproveitar o momento, viver o momento", afirmou o jogador.

Por sua vez, a Irlanda ocupa a terceira colocação, com quatro pontos. Em quatro partidas disputadas, empatou com a Hungria por 2 a 2, foi derrotada pela Armênia por 2 a 1 e por Portugal por 1 a 0, mas reagiu na última rodada ao vencer a Armênia por 1 a 0.

Irlanda: Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea, Coleman, Cullen, Moran, Taylor, Azaz, F. Ebosele e Ogbene.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Veiga, Nunes; Bruno Fernandes, João Palhinha (Rúben Neves) Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Escalações de Irlanda x Portugal

IrlandaHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-3-3

Home team crestPOR
1
C. Kelleher
5
J. O'Brien
22
N. Collins
4
D. O'Shea
20
C. Ogbene
11
F. Azaz
2
S. Coleman
8
J. Taylor
3
L. Scales
6
J. Cullen
7
T. Parrott
1
D. Costa
14
G. Inacio
3
R. Dias
5
D. Dalot
20
J. Cancelo
23
Vitinha
15
J. Neves
21
R. Neves
11
J. Felix
7
C. Ronaldo
10
B. Silva

4-3-3

PORAway team crest

IRL
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Hallgrimsson

POR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Martinez

Desfalques

Irlanda

Evan Ferguson, Mark Sykes, Jayson Molumby e Ryan Manning estão fora.

Portugal

Nuno Mendes, Nuno Tavares, Pedro Gonçalves e Pedro Neto estão machucados.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
  • Local: Aviva Stadium - Dublon, IRL 

Retrospecto recente

IRL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

POR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

IRL

Outros

POR

0

1

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Publicidade
0