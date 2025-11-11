Irlanda x Portugal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Irlanda e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Invicto nas Eliminatórias, com três vitórias e um empate, Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos. Até aqui, a seleção lusa venceu a Armênia por 5 a 0, a Hungria por 3 a 2 e a Irlanda por 1 a 0, além de empatar com a Hungria por 2 a 2. Na véspera do confronto, Cristiano Ronaldo sinalizou que a Copa do Mundo de 2026 deverá marcar sua despedida dos gramados internacionais.

"Definitivamente, sim. Estarei com 41 anos. Penso que será o momento, em uma grande competição. Não sei ainda, pois, como já disse, estou aproveitando momento. Mas quando falo "em breve", é realmente em breve. Porque eu dei tudo pelo futebol, estive no esporte nos últimos 25 anos. Fiz tudo, muitos recordes em diferentes cenários nos clubes, na seleção. Estou realmente orgulhoso. Então, vamos aproveitar o momento, viver o momento", afirmou o jogador.

Por sua vez, a Irlanda ocupa a terceira colocação, com quatro pontos. Em quatro partidas disputadas, empatou com a Hungria por 2 a 2, foi derrotada pela Armênia por 2 a 1 e por Portugal por 1 a 0, mas reagiu na última rodada ao vencer a Armênia por 1 a 0.

Irlanda: Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea, Coleman, Cullen, Moran, Taylor, Azaz, F. Ebosele e Ogbene.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Veiga, Nunes; Bruno Fernandes, João Palhinha (Rúben Neves) Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Desfalques

Irlanda

Evan Ferguson, Mark Sykes, Jayson Molumby e Ryan Manning estão fora.

Portugal

Nuno Mendes, Nuno Tavares, Pedro Gonçalves e Pedro Neto estão machucados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025

quinta-feira, 13 de novembro de 2025 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Aviva Stadium - Dublon, IRL

Retrospecto recente

