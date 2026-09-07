O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, não perde tempo para integrar suas novas contratações ao elenco, depois de ter decidido escalar o brasileiro Gabriel Martinelli como titular diante do NEOM, na partida que reúne as duas equipes na noite desta segunda-feira, pela sexta rodada da Roshn Saudi League.

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Martinelli havia se juntado ao Al-Hilal poucos dias atrás, vindo do Arsenal, antes de fazer sua primeira aparição com a camisa do Zaeem na rodada passada diante do Al-Shabab, quando entrou como substituto na partida que o Al-Hilal venceu por dois a zero.

Após sua primeira aparição saindo do banco de reservas, Inzaghi decidiu dar ao ponta brasileiro a oportunidade de começar jogando diante do NEOM, num passo que reflete o desejo do treinador italiano de aproveitar rapidamente suas qualidades ofensivas, especialmente com a equipe contando com um grupo forte de novos elementos.

Martinelli comanda o ataque do Al-Hilal

Martinelli aparece na frente do ataque do Al-Hilal ao lado do holandês Crysencio Summerville e do inglês Ollie Watkins, formando o trio a força ofensiva do Zaeem no confronto contra o NEOM.

O Al-Hilal busca dar continuidade à sua largada perfeita na Roshn Saudi League, depois de ter conquistado a vitória em seus cinco primeiros jogos e alcançado a pontuação máxima, com 15 pontos, antes do confronto com o NEOM na sexta rodada.

Escalação do Al-Hilal contra o NEOM

Goleiro: Yassine Bounou.

Defesa: Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, Mohamed Mahzari, Moteb Al-Harbi.

Meio-campo: Mohamed Kanno, Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić.

Ataque: Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville, Ollie Watkins.

O confronto contra o NEOM carrega uma importância especial para Martinelli, que faz seu primeiro teste no time titular do Al-Hilal, depois de ter se limitado a atuar como substituto em sua primeira aparição com a equipe diante do Al-Shabab.

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