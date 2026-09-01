O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, expressou sua satisfação com o nível apresentado por sua equipe durante a vitória por 3 a 0 sobre o Al-Ahli, na noite de terça-feira, na partida adiada da terceira rodada da Saudi Pro League.

Inzaghi disse, durante a coletiva de imprensa após o jogo, de acordo com o que noticiou o jornal "Asharq Al-Awsat": "Com certeza, estou muito feliz com o nível e o desempenho técnico apresentados pela equipe, e parabenizo todos os jogadores, um por um, por essa entrega".

O técnico do Al-Hilal falou sobre as últimas atualizações das lesões no elenco de sua equipe, esclarecendo que Salem Al-Dawsari precisa de mais tempo antes de voltar aos gramados.

E acrescentou: "Também vamos avaliar com precisão a lesão de Ali Lajami após a partida, enquanto Theo Hernández sentiu alguns desconfortos físicos e avaliaremos seu quadro médico também".

A nova contratação

Sobre a data de estreia do recém-chegado Gabriel Martinelli, Inzaghi disse: "Em relação a Martinelli, vamos vê-lo participar das próximas partidas".

Com essa declaração, o técnico italiano confirmou a conclusão do negócio antes de seu anúncio oficial, ressaltando que o jogador brasileiro chegou à capital saudita, Riad, na noite de terça-feira.

Segundo relatos anteriores da imprensa, o valor da transferência é estimado em cerca de 65 milhões de euros.

Espera-se que o Al-Hilal anuncie a contratação nas próximas horas, ressaltando que a janela de transferências na Arábia Saudita fecha suas portas no próximo dia 12 de outubro, ao contrário das grandes ligas europeias, que fecharam a janela no fim de terça-feira.

Queda no rendimento?

Sobre a queda no rendimento físico e técnico do Al-Hilal após abrir vantagem no placar, o técnico italiano afirmou que a equipe ainda é capaz de evoluir no próximo período.

E disse: "Nosso nível vai melhorar e evoluir de forma notável nas próximas partidas, e estamos muito felizes com o clima excelente e a grande interação com nossa torcida hoje".

Mensagem para Mendes

Sobre as chances de Sultan Mendes de participar e ter continuidade após a contratação de Martinelli, Inzaghi enfatizou a importância do jogador dentro da equipe, afirmando que a quantidade de compromissos lhe dará a oportunidade de aparecer.

E esclareceu: "Com certeza, Mendes apresenta níveis maravilhosos e excelentes. Nos aguardam compromissos e confrontos múltiplos na Copa do Rei e na Liga dos Campeões da Ásia, e ele terá oportunidade suficiente para participar e provar seu valor".

Inzaghi elogiou o que Somerville e Mendes apresentaram durante a partida, mas fez questão de dirigir o elogio ao grupo inteiro.

E acrescentou: "Somerville e Mendes fizeram um trabalho maravilhoso e especial dentro de campo, mas dirijo meus agradecimentos e reconhecimento à equipe como um todo, pois a vitória e a conquista dos pontos são creditadas ao grupo inteiro".

O treinador do Al-Hilal encerrou sua fala dirigindo uma mensagem à torcida da equipe, dizendo: "Agradeço à torcida por seu comparecimento e apoio hoje. A única coisa que prometo a vocês com clareza, em meu nome e em nome de todos os membros da comissão técnica, é dedicação e trabalho árduo".

Vale lembrar que o Al-Hilal assumiu a liderança da tabela de classificação da Saudi Pro League com 12 pontos, superando pelo saldo de gols o rival Al-Nassr, que tem a mesma pontuação, isso após o encerramento das primeiras 4 rodadas da competição.

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