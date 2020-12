Invasão corintiana no Maracanã: quando foi, público, jogo, campeonato e mais do episódio

Jogo contra o Fluminense ficou marcado por invasão de torcedores ao estádio no Rio de Janeiro para a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976

Há exatos 44 anos aconteceu o maior deslocamento de torcedores da história do futebol brasileiro na partida entre e pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976. Na ocasião,a cidade do Rio de Janeiro foi tomada por uma multidão de torcedores do , que lotaram o Maracanã para acompanhar o duelo.

O longo jejum de 23 anos foi o grande motivo da mobilização. O Corinthians não ganhava nenhum título desde o de 1954, cuja decisão contra o foi disputada em fevereiro de 1955. O evento ficou conhecido como a invasão corintiana.

Confira os principais detalhes e curiosidades sobre a invasão corintiana

INVASÃO CORINTIANA: QUANDO E COMO FOI?

No dia 5 de dezembro de 1976, o Maracanã recebia uma das semifinais do Brasileirão, com o Fluminense, de Rivellino, sendo apontado como favorito contra um Corinthians que vivia um grande jejum de títulos.

Com o apoio de sua torcida, o alvinegro conseguiu o empate no tempo normal e, nos pênaltis, garantiu sua classificação para a final.

Porém, o jejum de títulos, só acabou com a conquista do Campeonato Paulista de 1977. Na final do Brasileiro de 1976, a equipe acabou sendo derrotada pelo .

INVASÃO CORINTIANA: QUAL FOI O PÚBLICO?

Afinal, quantos corintianos foram ao Maracanã? 30 mil? 40 mil? 80 mil? Esqueça os números. O Maracanã era, ou ao menos deveria ser, a casa tricolor. Mas naquele dia, o estádio foi, sim, corintiano.

Na época, o presidente do Corinthians, Vicente Matheus, chegou a um acordo com Francisco Horta, mandatário tricolor, para levar 80 mil ingressos para . O dirigente do aceitou vender antecipadamente os ingressos, embora não acreditasse no sucesso das vendas.

O Rio de Janeiro ficou preto e branco, com os torcedores do Alvinegro partindo em comboio de São Paulo, tomando as ruas da capital carioca, em um movimento nunca antes visto. As autoridades, inclusive, criaram a "Operação Corinthians" para organizar o trânsito no dia do jogo.

Com um público de 146.043 pagantes, calcula-se que entre 70, 80 mil corintianos estiveram no Maracanã, contando ainda com ajuda de muitos torcedores de outros clubes cariocas rivais do Fluminense - como , e -, que ajudaram a deixar o estádio "meio a meio".

A invasão ficou para sempre marcada na história do clube. Fato comemorado até hoje.