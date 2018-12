Internazionale volta a desmentir interesse em José Mourinho

A equipe italiana garantiu, através de seu diretor esportivo, todo o apoio ao técnico Luciano Spalletti

A Internazionale de Milão não tem interesse em trocar o técnico Luciano Spalletti por José Mourinho, comandante que em 2010 os levou à Tríplice Coroa Europeia (liga nacional + copa + Champions League).

Os Nerazzurri ocupam a terceira posição da Serie A italiana após 19 rodadas, 14 de desvantagem em relação à líder Juventus. Entretanto, a eliminação na fase de grupos da Champions League, na última rodada, fez aumentar a pressão sobre o trabalho de Spalletti.

Ao mesmo tempo, Mourinho ficou disponível no mercado após a sua demissão do Manchester United e um retorno ao San Siro, onde o português brilhou intensamente, foi sugerido. Entretanto, o diretor esportivo Piero Ausillo negou qualquer interesse no luso.

“Mourinho? Ele não é uma sombra”, afirmou para o Sky Sport Italia. “Não me surpreende que estejamos falando sobre ele em uma época em que a mídia e todos precisam dizer alguma coisa”.

“Nós trabalhamos de maneira mais racional. O nosso projeto com o Spalletti há um ano e meio, e seguiremos com ele por muitos anos”, garantiu o dirigente, que falou também sobre as aspirações do grupo chinês Suning, que comanda o clube.

“Eles querem uma Inter que retorne aos dias vitoriosos e não esta, contente em ser segundo, terceiro ou quarto. O que nós podemos dizer aos torcedores é que estamos trabalhando duro para levar a Inter novamente aos dias de vitória o mais rápido possível”.

A Inter de Milão volta a campo no próximo dia 13, em duelo válido pela Coppa Italia contra o Benevento.