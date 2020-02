Internacional x Universidad de Chile: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colorado precisa vencer no Beira-Rio para seguir na Copa Libertadores ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após o empate sem gols no primeiro jogo, o precisa de uma vitória simples sobre a Universidad de nesta terça-feira (11), às 19h15 (de Brasília), pela segunda fase da . A partida terá transmissão exclusiva do canal Fox Sports, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real. Para acompanhar, clique AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x DATA Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



quer conquistar mais um troféu da Libertadores / Foto: Ricardo Duarte / Divulgação

O duelo terá transmissão exclusiva do canal Fox Sports, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Sem sofrer gols há três jogos, o Inter entra em campo precisando de apenas uma vitória simples no Beira-Rio para avançar na Libertadores.

Adotando um ar de mistério, Coudet comandou o último treino com portões fechados e pode promover mudanças na equipe titular.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, Lindoso (Boschilia) e Patrick; D'Alessandro e Guerrero

UNIVERSIDAD DE CHILE

Precisando de um empate com gol para seguir na Libertadores, o time entra em campo sem Montillo, expulso no primeiro jogo.

Com o meia suspenso, o vice-líder do deve jogar mais fechado.

Provável escalação do Universidad de Chile: De Paul; Rodríguez, González, Del Pino Mago e Beausejour; Cornejo, Galani, Pablo Aránguiz e Montillo; Henríquez e Larrivey

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UNIVERSIDAD DE CHILE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Internacional Copa Libertadores 4 de fevereiro Univ. de Chile 3 x 0 Unión La Calera Campeonato Chileno 8 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santiago Wanderers x Univ. de Chile Campeonato Chileno 15 de fevereiro 12h (de Brasília) Univ. de Chile x Club de Deportes Coquimbo Unido Campeonato Chileno 23 de fevereiro 17h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Univ de Chile 0 x 0 Internacional Copa Libertadores 4 de fevereiro Internacional 2 x 0 Novo Hamburgo 8 de fevereiro

Próximas partidas