Internacional x Barcelona 2006: escalações, gols e tudo sobre a final do Mundial

Relembre o título do Colorado conquistado em 2006, após vencer o Barcelona no Japão

No próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), os torcedores do Internacional terão motivo para comemorar. A TV Globo anunciou a reprise da decisão do de 2006, quando o venceu o de Ronaldinho Gaúcho por 1 a 0, no .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 1 x 0 Barcelona DATA DO JOGO 17 de dezembro de 2006 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL International Stadium (Yokohama) - Japão HORÁRIO 16h (de Brasília)



Foto: Getty Images

ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL

Clemer; Ceará, Índio, Fabiano Eller e Rubens Cardoso; Edinho, Wellington Monteiro, Alex (Vargas) e Fernandão (Adriano); Alexandre Pato (Luiz Adriano) e Iarley.

BARCELONA

Valdés; Zambrotta (Belletti), Puyol, Rafa Márquez e Van Bronckhorst; Thiago Motta (Xavi), Iniesta, Deco e Giuly; Ronaldinho Gaúcho e Gudjohnsen (Ezquerro).

GOLS

Internacional: Adriano (82')

A CAMPANHA DO INTERNACIONAL

RODADA JOGO Semifinal Al-Ahly 1 X 2 Internacional Final Internacional 1 x 0 Barcelona

A CAMPANHA DO BARCELONA