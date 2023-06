Internacional x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (11), no Beira-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Vasco se enfrentam na tarde deste domingo (11), a partir das 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Piauí, Espírito Santo, Distrito Federal e a cidade de Juiz de Fora), e do Premiere, no pay-per-view.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Gustavo Villani com os comentários de Junior e Pedrinho. Já no Premiere, Daniel Pereira estará ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Fabio Junior.

Depois do empate com o Nacional por 1 a 1 na Libertadores, o Internacional volta as atenções para o Brasileirão. No meio da tabela, com 11 pontos, o Colorado empatou com o Santos na última rodada. Para o confronto, o técnico Mano Menezes não poderá contar com De Pena, com lesão muscular. Wanderson é o mais cotado para assumir o lugar do meia.

Do outro lado, o Vasco chega pressionado após a goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 1 na última rodada. Sem vencer há oito jogos, com cinco derrotas e três empates, a equipe carioca está na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos.

"Não tive nenhuma conversa nesse sentido (demissão). Tenho convicção de que a equipe tem oscilado muito mais do que esperávamos, nesse início. Temos tido dificuldades maiores do que pensávamos que poderíamos ter, mas continuo com a convicção de que podemos reverter esse quadro", afirmou Barbieri.

Sem Andrey Santos, com dores, o técnico Maurício Barbieri deve optar pela entrada de Marlon Gomes, que defendeu a seleção brasileira no Mundial sub-20.

Em 65 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 29 vitórias, contra 22 do Vasco, além de 14 empates. No confronto mais recente válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020, o Colorado venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: John; Igor Gomes (Bustos), Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Campanharo, Wanderson, Alan Patrick e Pedro Henrique; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Vasco: Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo, Lucas Piton; Matheus Carvalho, Jair, Marlon Gomes, Alex Teixeira (Erick Marcus), Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques

Internacional

Carlos de Pena e Mauricio estão no departamento médico, enquanto Johnny está com a seleção dos Estados Unidos. Gabriel Mercado segue em transição física.

Vasco

Andrey Santos apresentou dores e não viajou com a delegação. Orellano, Paulo Henrique, Eguinaldo e Carabajal também estão fora.

Quando é?