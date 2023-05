Internacional teve que renegociar dívidas de luvas com Alan Patrick e Maurício

Clube devia R$ 1 milhão a cada jogador; valores foram parcelados e são pagos mensalmente à dupla

O Internacional precisou renegociar dívidas por causa de atrasos nas luvas contratuais com os meio-campistas Alan Patrick e Maurício, como soube a GOAL. O clube tinha pendências com a dupla que chegavam a R$ 2 milhões. Os valores foram reajustados, e os novos pagamentos estão em dia.

O clube tinha que quitar débitos com Maurício de R$ 1 milhão — o montante é referente à contratação do meia-atacante de 21 anos, ocorrida em novembro de 2020, que chegou do Cruzeiro. A dívida foi parcelada, e o jogador tem recebido normalmente do clube.

O Colorado também tinha uma dívida avaliada em R$ 1 milhão com Alan Patrick — o atleta de 32 anos foi contratado em abril de 2022, após deixar o Shakhtar Donetsk. A quantia foi dividida e tem sido paga normalmente pelo clube gaúcho.

Os dois atletas têm o mesmo representante, o agente André Cury. Ele foi o responsável por costurar os acordos com a diretoria do Internacional, que tem Alessandro Barcellos como presidente. As repactuações foram feitas recentemente pela cúpula colorada.

Alan Patrick foi contratado por € 2 milhões (R$ 10,1 milhões à época) pelo Inter — foi abatido o valor da venda de Vinícius Tobias ao Shakhtar Donetsk, avaliado em € 1,6 milhão (R$ 8,1 milhões à época) na ocasião. O meia-atacante assinou vínculo até 30 de abril de 2025 no Beira-Rio. Ele tem 23 partidas na atual temporada, somando 1.776 minutos em campo. No período, marcou oito gols e deu uma assistência.

Ricardo Duarte/SC Internacional

Maurício, que está no Internacional desde novembro de 2020, teve o contrato renovado em março deste ano, assinando compromisso até 31 de dezembro de 2027. O meia-atacante recebeu proposta do Red Bull Bragantino para deixar o Beira-Rio, mas o Colorado recusou a proposta para a liberação do jovem, sob a alegação de que queria cerca de € 8 milhões (R$ 42,840 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. Na atual temporada, o garoto fez 20 partidas, somando 1.390 minutos, com seis gols e três assistências.