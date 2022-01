Internacional tenta a contratação do volante Bruno Gomes, do Vasco

Após apresentar o volante Lizieiro, que chega por empréstimo do São Paulo até o final de 2022, a direção do Internacional segue no mercado em busca de mais um volante.

O nome que está na mira do colorado desde o final do ano passado é o de Bruno Gomes, 20 anos, que pertence ao Vasco da Gama.



O jogador já foi afastado do grupo principal do clube carioca por estar negociando a sua saída de São Januário. Bruno Gomes deve ser contratado por empréstimo até o final deste ano. A definição está próxima de ser concretizada, porém, no Inter, o negócio é tratado com absoluto sigilo.



Bruno Gomes tem contrato até a metade de 2023 e um possível empréstimo passa também por uma prorrogação do atual contrato com o Vasco da Gama.



Outra possibilidade é o Inter disponibilizar algum jogador, também por empréstimo, para agilizar a liberação do volante Bruno Gomes.