Internacional x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Beira-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (13), a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há 10 jogos no Brasileirão, com quatro derrotas e seis empates, o Internacional volta a campo pressionado por um resultado positivo. No momento, ocupa a 14ª posição, com 26 pontos, 13 a menos que o Flamengo, quarto colocado.

Para o confronto, o técnico Eduardo Coudet trata como dúvida a presença de Johnny, com problema no tornozelo direito. Caso não esteja apto, Gabriel é o mais cotado para substituí-lo.

Do outro lado, o São Paulo, em 11º lugar, com 28 pontos, tem o seu último compromisso antes do início da decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. O primeiro jogo da final será disputado no domingo (17), no Maracanã.

O técnico Dorival Júnior não poderá contar com Welington, estava com a seleção brasileira pré-olímpica em Marrocos, mas terá o retorno de Caio Paulista na lateral.

Em 79 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 29 vitórias, contra 26 do Internacional, além de 24 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 0 no Morumbi.

Prováveis escalações

Internacional: Keiller; Bustos, Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Bruno Henrique, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Lucca. Técnico: Eduardo Coudet.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia e Alisson; Luciano (Wellington Rato), Lucas e Rodrigo Nestor; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Internacional

Rochet, Aránguiz e Valencia, com suas respectivas seleções, Vitão, em transição física, Luiz Adriano, suspenso, e Pedro Henrique, machucado, são desfalques.

São Paulo

Nahuel Ferraresi, Welington e David estão fora.

Quando é?