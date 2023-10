Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Beira-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Santos na tarde deste domingo (22), a partir das 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio Grande do Sul e São Paulo), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após a derrota para o Bahia por 1 a 0 na última rodada, o Internacional busca a reabilitação no Brasileirão. No momento, com 32 pontos, o Colorado ocupa o meio da tabela.

Do outro lado, o Santos, na zona de rebaixamento, com 30 pontos, teve a sua sequência de três vitórias consecutivas interrompida pelo RB Bragantino (perdeu por 3 a 1 na última rodada).

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 28 vitórias, contra 27 do Santos, além de 25 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny; Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Santos: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Dodi (Nonato), Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera (Mendoza) e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Desfalques

Internacional

Lucca, expulso contra o Bahia, é desfalque certo, assim como Rodrigo Moledo, suspenso por doping.

Santos

Soteldo foi suspenso por dois jogos pelo STJD, enquanto João Paulo e Jean Lucas estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?