Internacional x Remo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Brasil sub-20

Jogo acontece neste sábado (22), pelas quartas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Remo se enfrentam na tarde deste sábado (22), em Alvorada, às 15h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-20. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na CBF TV, na internet.

O Colorado entra em campo com a vantagem do empate, ou podendo ainda perder por até dois gols de diferença, já que venceu o primeiro duelo por 3 a 0. Já o Remo terá que golear o rival por quatro tentos a mais para avançar diretamente, ou por três para levar a disputa para as penalidades.

Escalações:

Escalação do provável Internacional: João Vitor, Enzo, Dias, Allison, Gustavo, Lucca, Felipe, Samuel Bastos, Vinicius Rangel, Lukayan e Allan.

Escalação do provável Remo: Ruan, Renan, Felipinho, Davi, Pedro Paulo, Ramires, Elyson, Luizinho, Jonilson, Tiago e Jomab.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Morada dos Quero-Queros, Alvorada - RS

• Arbitragem: Lucas Horn (árbitro), Juarez de Mello Junior e Ariela Duarte da Silveira (assistentes) e Andressa Hartmann (quarto árbitro)