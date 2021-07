Internacional pode buscar reforço em Portugal e utilizar Nonato como parte do pagamento

Na busca por reforços, o Internacional volta a atenção para o mercado europeu e tenta a contratação do meia atacante Paulinho

Na busca por reforços, o Internacional volta a atenção para o mercado europeu e tenta a contratação do meia atacante Paulinho, de 24 anos, que foi revelado pelo Fluminense e hoje atua no Boavista, de Portugal.

Paulinho ainda tem 50% do vínculo econômico ligado ao Fluminense e os outros 50% com o Boavista-POR, clube com o qual tem contrato até o meio do ano de 2022. O jogador está atuando no futebol português desde 2017, onde iniciou jogando pelo Sporting.

A parte que pertence ao Fluminense pode ser paga com o repasse do meia Nonato para o clube carioca. O Fluminense tem interesse no jogador colorado e vem conversando com Nonato.

A negociação está em estágio adiantado, tanto que o meia não está concentrado para o jogo contra o Olímpia, pela Libertadores da América.

“O Fluminense tem interesse no Nonato, mas ainda não tem nada definido. Em relação ao Paulinho ou outra negociação, não temos nada em andamento neste momento, mas estamos sempre atentos ao mercado em busca de reforços”, destacou o vice de futebol colorado, João Patrício Herrmann, em entrevista para a Rádio Guaíba, despistando sobre o interesse colorado.

Para contar com o meia atacante Paulinho, o Internacional terá que superar a concorrência do Al-Shabab, da Arábia Saudita, que deseja contar com o atleta e está disposto a comprar os 50% do vínculo econômico que pertence ao Boavista.