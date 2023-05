Internacional x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes entram em campo neste sábado (6), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na TV

O Internacional recebe o Palmeiras na manhã deste sábado (6), às 11h (de Brasília), no Estádio Morada dos Quero-Queros, na cidade de Alvorada, pela décima rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois da derrota para o São Paulo por 1 a 0 na última rodada, o Palmeiras busca reencontrar o caminho da vitória. A equipe está na quinta posição, com 17 pontos. Até aqui, foram cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, enquanto o Internacional, em quarto, com 19 pontos, foi derrotado pelo Santos na última rodada por 2 a 1.

Prováveis escalações

Internacional feminino: Barbieri; Tamara, Bruna Benites, Haas e Eskerdinha; Zóio, Capelinha e Pati; Sandoval, Priscila e Aquino. Técnico: Maurício Salgado.

Palmeiras feminino: Tappia, Bruna Calderan, Poliana, Sorriso e Katrine; Benítez, Andressinha, Camilinha e Duda Santos; Amanda Gutierres e Bia Zaneratto. Técnico: Ricardo Belli.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?