Internacional na Libertadores: como foi cada uma das participações?

Essa é a 12ª edição da competição que o Colocado está envolvido e possui histórico positivo nas finais

O Sport Club Internacional retorna à Copa Libertadores, competição que não disputa desde 2015. O clube possui retrospecto positivo, com 53 vitórias, 29 empates e 27 derrotas. Os 161 gols marcados e 100 sofridos ajudaram a construir uma história de 11 participações anteriores. No geral, o clube possui o quinto melhor rendimento entre os brasileiros, com duas conquistas e um vice-campeonato.

Confira mais sobre o retrospecto do Colorado, que está no Grupo A desta edição, no torneio de clubes mais importante da América do Sul.

O Inter ergueu a Libertadores em duas oportunidades. A primeira delas veio em 2006, na final contra o São Paulo em que o time saiu do Estádio do Morumbi com a vantagem de 2 a 1 e segurou o empate em 2 a 2 no Rio Grande do Sul. Quatro anos depois, os triunfos por 2 a 1 e 3 a 2 diante do Chivas Guadalajara asseguraram a segunda glória para o time que teve Leandro Damião como destaque na decisão.



Fernandão marcou um dos gols do empate em 2 a 2 na partida de volta da final da Copa Libertadores de 2006 (Foto: Getty Images)

Antes de conquistar a América, no entanto, os gaúchos foram parados pelo Nacional após ficar no 0 a 0 em casa e cair por 1 a 0 no Uruguai. Em 2015, contra o Tigres, veio a queda nas semifinais no que foi sua última vez em que marcou presença na competição. Em 1977 e 1989 a situação também aconteceu.



O Tigres foi responsável pela eliminação do Colorado na última participação em Libertadores do Colorado (Foto: Getty Images)

O clube de Porto Alegre caiu nas oitavas de final em duas edições consecutivas: 2011 e 2012, além de não ter avançado da fase de grupos em outros três anos: 1976, 1993 e 2007. Nas cinco edições em que chegou nas quartas de final, o Internacional logrou êxito em avançar de fase.

