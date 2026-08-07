Ivan Toney foi denunciado por agressão com lesão corporal resultante. É o que informa o The Telegraph. O atacante, que soma dez jogos pela seleção da Inglaterra, teria se comportado mal em dezembro em uma casa noturna de Londres.

Toney (30) teria dado uma cabeçada na noite de 5 para 6 de dezembro na casa noturna em questão, no bairro do Soho. Ele foi preso imediatamente, sob suspeita de dois casos de agressão e um de perturbação da ordem pública.

Em um comunicado da polícia sobre o incidente, lê-se: “A polícia foi chamada no sábado, 6 de dezembro, às 00h47, para a Wardour Street, W1. A vítima foi levada ao hospital; os ferimentos, segundo relatos, não representam risco de vida e não terão consequências permanentes.”

No fim, Toney foi libertado sob fiança. Agora, ele foi oficialmente denunciado, após investigação da Metropolitan Police. Em 24 de setembro, ele deverá comparecer ao tribunal.

“Ivan reconhece que foi denunciado e, embora naturalmente esteja abalado com isso, espera ter a oportunidade de limpar seu nome perante o tribunal”, disse um porta-voz do atacante.

Toney joga desde 2024 pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, que o contratou em 2024 junto ao Brentford. Em 2022, ele ainda foi suspenso por oito meses por ter violado nada menos que 232 vezes as regras de apostas da FA.

Neste verão, ele também fez parte da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo. Na semifinal contra a Argentina, Toney entrou pouco antes do fim. Na disputa pelo terceiro lugar, ele foi titular.