Internacional x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (30), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Internacional e Goiás se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view

Embalado com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Internacional volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. Brigando pelas primeiras posições, o Colorado soma quatro pontos após empatar com o Fortaleza por 1 a 1 na rodada de estreia, e vencer o Flamengo por 2 a 1. Para o confronto, o técnico Mano Menezes pode poupar alguns titulares.

"Não vai ter time titular jogando três competições, e como queremos que elas se alonguem ao máximo, nós vamos ter de mudar. Daqui a dois dias, vamos jogar contra o Goiás. Depois do jogo de domingo (contra o Flamengo), do acúmulo emocional do jogo contra o CSA, você não consegue se preparar para um jogo duríssimo como esse se não alternar e refrescar alguns jogadores do elenco. Vamos avaliar bem e não descaracterizar a equipe", afirmou o treinador.

Já o Goiás busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. No meio da tabela, com três pontos, a equipe venceu o Corinthians na última rodada por 3 a 1, mas foi derrotada pelo Athletico-PR por 2 a 0 na rodada de estreia.

Em 55 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 27 vitórias, contra 17 do Goiás, além de 11 empates. No confronto mais recente válido pelo Brasileirão de 2022, o Colorado venceu por 4 a 2.

Prováveis escalações

Internacional: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Thauan Lara; Gustavo Campanharo e Johnny; Pedro Henrique, Mauricio e Carlos De Pena (Jean Dias); e Alexandre Alemão (Luiz Adriano).Técnico: Mano Menezes.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo e Morelli; Diego, Palacios e Vinícius; Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila (interino).

Desfalques

Internacional

Renê e Alan Patrick podem ser poupados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?