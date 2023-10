Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa Libertadores

No Beira-Rio, as equipes brasileiras decidem uma vaga na final no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Como empataram no Maracanã por 2 a 2, quem vencer avança à final. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Paramount+, no streaming, com narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Vinicius Coelho ( veja a programação completa aqui ).

Depois da derrota para o Atlético-MG por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Internacional volta as atenções para a Libertadores. No torneio, o Colorado conquistou a classificação para o mata-mata após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo B, com 12 pontos. Nas oitavas de final, eliminou o River Plate nas penalidades, com um placar de 9 a 8, e o Bolívar por 3 a 0 no agregado, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Até aqui, foram seis vitórias, três empates e uma derrota.

Para o confronto, o técnico Eduardo Coudet terá todo o seu elenco à disposição. Rochet e Johnny, preservados contra o Galo, retornam.

"Sentimento muito top, único. Não sabemos quando ocorrerá de novo. Estamos a dois passinhos de um título, de entrar para a história. Todos estão focados, trabalhando bem e confiantes pela classificação", afirmou Vitão em entrevista ao Canal do Inter".

Do outro lado, o Fluminense eliminou o Argentinos Juniors por 3 a 1 nas oitavas de final e o Olimpia por um placar agregado de 5 a 1 nas quartas. Já na primeira fase, ficou na liderança do Grupo D, com 10 pontos conquistados.

Vale lembrar que o Tricolor chegou a final da Copa Libertadores apenas uma vez em sua história, em 2008, quando foi derrotado nos pênaltis pela LDU. Já o Internacional campeão em em 2006 e 2010, tenta igualar os maiores campeões brasileiros da competição: Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo e Grêmio.

Em 76 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 31 vitórias, contra 22 do Fluminense, além de 23 empates. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Palmeiras x Boca Juniors, que será disputado na próxima quinta-feira (5), no Allianz Parque. No primeiro jogo, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Alexsander, John Arias, John Kennedy (Paulo Henrique Ganso); Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

David Braz está com torção no joelho esquerdo.

Quando é?