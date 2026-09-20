Justin Kluivert não poderá se apresentar à seleção holandesa na segunda-feira. O meia-atacante ficará fora no domingo, contra o Liverpool, pelo Bournemouth e, segundo o técnico Marco Rose, está afastado por algumas semanas por causa de uma lesão, o que fará com que perca a primeira Data Fifa sob o comando do técnico Xavi Hernández.

Kluivert sofreu a lesão na noite de quinta-feira, durante a partida da Liga Europa contra a Real Sociedad, em San Sebastián. O Bournemouth venceu por 2 a 1 em sua estreia europeia, e Kluivert teve papel principal ao marcar o gol de abertura logo aos 11 minutos.

O holandês permaneceu em campo por muito tempo apesar da lesão e só foi substituído aos 84 minutos por David Brooks. Alguns dias depois, Rose deixou claro que o Bournemouth não poderá contar com ele por enquanto. “Justin sofreu uma lesão em San Sebastián. Vamos sentir sua falta por algumas semanas. Não é nada muito grave, mas precisa de tempo.”

Isso significa que Xavi terá de improvisar de imediato em sua primeira convocação como técnico da Holanda. Kluivert fazia parte do grupo de 26 jogadores que deve se apresentar na tarde de segunda-feira, 21 de setembro, em Zeist, para o início de uma intensa Data Fifa.

A Holanda disputará quatro partidas nas próximas semanas pela Liga das Nações. A seleção começa na quinta-feira, 24 de setembro, na Johan Cruijff ArenA, contra a Alemanha, e depois enfrenta Sérvia, Grécia e novamente a Sérvia.

É natural que, após o corte de Kluivert, Xavi convoque um substituto. O capitão do Feyenoord, Luciano Valente, e o meio-campista do PSV, Guus Til, parecem ser dois dos candidatos mais óbvios para isso, embora ainda não se saiba se o treinador de fato acrescentará um jogador extra à lista.

Til ainda fez parte da seleção holandesa na Copa do Mundo sob o comando de Ronald Koeman, mas surpreendentemente ficou fora do primeiro grupo de Xavi. O técnico do PSV, Peter Bosz, afirmou na sexta-feira que ficou surpreso pelo fato de seu meio-campista não ter sido informado pessoalmente sobre isso. “Ele nem recebeu uma ligação. Isso é bem curioso, porque ele ainda estava na Copa do Mundo.”

Valente, por sua vez, apresentou seu cartão de visitas em campo no domingo, enquanto Xavi estava na tribuna durante a vitória por 5 a 0 do Feyenoord sobre o FC Utrecht. O meio-campista marcou de pênalti e reconheceu após a partida que esperava um convite: “Claro que você fica decepcionado. No fundo, eu tinha um pouco de esperança de estar na lista, mas preciso falar com os pés, e foi isso que fiz hoje.”