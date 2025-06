Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Equipes fecham a 14ª rodada do competição se enfrentando em Porto Alegre

Internacional e Corinthians entram em campo neste domingo (15), às 18h (horário de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. O jogo acontece no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, e tem transmissão ao vivo do Sportv 3 (confira a programação completa de futebol aqui).

Ocupando a modesta 12ª colocação do campeonato com 14 pontos, o Inter tenta iniciar uma sequência positiva após voltar a vencer. Sem vitórias há três rodadas até então, as Gurias Coloradas bateram o América-MG no último fim de semana por 3 a 2.

O Corinthians, por sua vez, vive momento diferente. Terceiras colocadas neste momento com 28 pontos, as Brabas buscam a quarta vitória consecutiva na competição para retomar a vice-liderança. Na última rodada, a equipe de Lucas Piccinato venceu o Flamengo por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Internacional: Mari Ribeiro; Capelinha, Fefa Lacoste, Bianca, Katrine; Jordana, Marzia, Rafa Mineira; Paola Ferreira, Clara Güell, Julieta Morales. Técnico: Mauricio Salgado

Corinthians: Nicole Ramos; Mariza, Erika, Thaís Ferreira; Tamires, Dayana Rodríguez, Gabi Zanotti, Yaya, Jaqueline; Jhonson, Vic Albuquerque. Técnico: Lucas Piccinato

Desfalques

Internacional

Sem ausências confirmadas.

Corinthians

Lelê (trabalho de fortalecimento), Letícia Santos (transição após lesão na coxa), Duda Mineira (lesão de cartilagem no joelho) e Andressa Alves (desconforto na panturrilha) estão indisponíveis.

Quando é?