Internacional x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na TV

Internacional e Botafogo se enfrentam no início da noite desta terça-feira (28), a partir das 18h (de Brasília), em São Leopoldo, abrindo a quinta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de empatar com o Fluminense sem gols na última rodada, o Internacional busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, aparece em sétimo, com seis pontos, enquanto o Botafogo aparece logo atrás, com seis, e vem de duas derrotas seguidas (para o Flamengo e Atlético-MG).

Prováveis escalações

Botafogo sub-20: Heitor; Ryan, Kawan, Serafim e Pedro Wander; Felipe Vieira, Kauê e Sapata; Rafael Lobato, Iago Renato e Antônio Villa. Técnico: Thiago de Camillis.

Internacional sub-20: João Vitor; Allan Aniz, Samuel, Felipe e Rangel; Lukayan, Matteo, Jhonatan Kauan, Gustavo Prado e Wendel; Vinícius Souza. Técnico: João Miguel.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?