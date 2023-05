Internacional x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela oitava rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Bahia se enfrentam na tarde deste domingo (28), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para RS e BA), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da vitória sobre o Metropolitanos por 2 a 1 na última rodada da Libertadores, o Internacional volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. No momento, o Colorado encontra-se próximo da zona de rebaixamento, com apenas sete pontos, e busca reencontrar o caminho das vitórias após acumular quatro derrotas consecutivas no torneio.

Do outro lado, o Bahia, também com sete pontos, vem de empate com o Goiás por 1 a 1. Para o confronto fora de casa, o técnico Renato Paiva poderá contar novamente com Kanu e o meio campo Rezende, que cumpriram suspensão na última rodada.

Em seguida, o Internacional enfrentará o América-MG na próxima quarta-feira (31) pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Coelho saiu vitorioso com um placar de 2 a 0. Por outro lado, o Bahia enfrentará o Santos também na quarta, após um empate sem gols no primeiro confronto.

Em 56 confrontos entre as equipes, o Internacional acumula 30 vitórias, enquanto o Bahia possui 11, além de 15 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2021, o Colorado venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: John; Rômulo, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Renê; Campanharo e Johnny; Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, David Duarte, Vitor Hugo; Vítor Jacaré, Nicolás Acevedo, Rezende, Ryan; Caul; Everaldo, Biel. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Internacional

Mauricio, Bustos, Vitão, Mercado e Renê seguem fora.

Bahia

Raul Gustavo, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e Marcos Victor, em transição física, são desfalques, assim como Matheus Bahia e Yago, lesionados.

Quando é?