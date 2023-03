Internacional x Avaí/Kindermann ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na internet

O Internacional recebe o Avaí/Kindermann na manhã deste sábado (1), às 11h (de Brasília), em Alvorada, pela sexta rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão do Mundo Colorado, plataforma de conteúdos do clube.

Sem perder há três jogos (duas vitórias e um empate), o Internacional busca manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro feminino. As Gurias Coloradas ocupam a quinta posição do Grupo A, com 10 pontos, enquanto o Avaí/Kindermann, em 14º, com apenas um ponto conquistado, busca reencontrar o caminho da vitória após cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos.

Prováveis escalações

Internacional feminino: Gabi Barbieri; Tamara, Bruna Benites, Haas e Eskerdinha; Capelinha, Pati, Fany Gauto e Sandoval; Belén Aquino e Priscila . Técnico: Maurício Salgado.

Avaí/indermann feminino: Bia Nicoleti; Raquelzinha, Siméia, Vero e Limpia Fretes; Kamila, Ximena Velazco, Rafinha Marques e Luciane Baião; Annaysa e Lourdes. Técnico: Caribe Bossete.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Avaí/Kindermann

Não há desfalques confirmados.

Quando é?