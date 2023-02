Internacional x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela primeira rodada; veja como como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Athletico-PR estreiam no Brasileirão feminino na manhã deste sábado (25), às 11h (de Brasília), no SESC Protásio Alves. A partida não terá transmissão ao vivo.

O confronto será a reedição das quartas de final da Supercopa 2023, onde as Gurias Coloradas golearam por 5 a 1, mas caíram na semi para o Corinthians (por 2 a 1). Já o Athletico-PR entrou em campo pela última vez justamente na derrota para o Inter, busca estrear com vitória no Campeonato Brasileiro feminino.

Na rodada seguinte, o Internacional visita o Ferroviária no próximo sábado (4), na Fonte Luminosa, enquanto o Athletico-PR abre a rodada recebendo o Santos também no dia 4, às 15h (de Brasília). Ambas as equipes buscam o título inédico do torneio. Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Internacional: Gabi Barbieri; Roberta Schroeder, Bruna Benites, Isa Haas e Eskerdinha; Djeni, Isabela Capelinha, Fany Gauto e Paty Llanos; Fabiola Sandoval; Belén Aquino. Técnico: Maurício Salgado.

Athletico-PR: Renatinha; Evellyn, Jajá, Nayara e Thaís Prado; Paloma, Nathália, Rafinha e Camila Pini; Verônica e Lilian. Técnico: Breno Basso.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?