Internacional 0 x 0 Red Bull Bragantino: vaias, frustração e xingamentos

Inter cai para a terceira posição do Brasileirão

O Internacional só empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira (28), no estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho encontrou dificuldades para superar a marcação adversária. Ainda assim, teve algumas chances para inaugurar o marcador no segundo tempo. Por outro lado, o Bragantino também assustou na etapa final.

Boa parte dos torcedores presentes no Beira-Rio não escondeu a frustração com o empate sem gols ao término da partida. Vaias ecoaram pelo estádio ao apito final do árbitro. Alguns torcedores também não pouparam Edenílson, xingando o atleta ao fim do jogo.

O empate esfria o ânimo do Inter no Campeonato Brasileiro. A equipe colorada cai para o terceiro lugar, com 50 pontos. O Fluminense, que goleou o Juventude por 4 a 0, é agora o segundo colocado, com 51 pontos. O Palmeiras, que bateu o Atlético-MG por 1 a 0, segue tranquilo na liderança, com 60 pontos. O Red Bull Bragantino está em 13º, com 35 pontos.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Internacional recebe o Santos no sábado (1), no Beira-Rio, às 15 horas.

O Bragantino tem encontro marcado com o Flamengo, no mesmo dia, às 19 horas, no Maracanã.