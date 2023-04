Internacional acerta a contratação de Gabriel Barros, do Ituano

Atacante de 21 anos viajou a Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (10) para assinar contrato com o Colorado

O Internacional chegou a um acordo para a contratação de Gabriel Barros, do Ituano, no mercado da bola, como soube a GOAL. O atacante viajou, ao lado do agente Marcelo Robalinho, na manhã desta segunda-feira (10), para Porto Alegre. Na cidade, ele definirá detalhes do novo contrato.

Os moldes da contratação não foram revelados, mas a chegada de Gabriel Barros ao Beira-Rio está praticamente selada. O atleta de 21 anos deve assinar em definitivo com os gaúchos.

A comissão técnica de Mano Menezes pediu à diretoria a contratação de ao menos dois jogadores para o decorrer da temporada. Havia interesse na busca por um atacante que atue pelo lado dos gramados e outro centroavante.

O treinador colorado aprovou a contratação de Gabriel Barros no mercado da bola. O atacante tinha contrato com o Ituano até novembro de 2023, quando se encerra a Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 21 anos tem 1.029 minutos em 15 partidas disputadas na atual temporada. Ele marcou um gol e deu uma assistência no período em que defendeu a equipe.