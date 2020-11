Inter x Boca pela Libertadores pode ser adiado devido à morte de Maradona?

Os xeneizes teriam pedido a Conmebol para que o confronto desta quarta-feira (25) fosse adiado

O mundo chora. Hoje, nesta quarta-feira (25), perdemos Don Diego Armando Maradona. O jogador, que fez história, entre outros times, pelo , se despede do mundo dos mortais para ficar na memória. Em meio às lágrimas e às homenagens, o Boca fez um pedido para a Conmebol: o adiamento do duelo desta quarta diante do Internacional, pela Copa Libertadores, em respeito a memória do ídolo.

Originalmente, o confronto, válido pelas oitavas de final do torneio, estaria marcado para às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (25). Com a morte do ídolo, porém, a entidade analisa o pedido dos xeneizes para adiar a partida em respeito à memória de Maradona.

O Boca Juniors sofre em particular com a notícia da morte do craque: além do jogador ser o ídolo máximo da equipe, membros do elenco, como Carlos Tévez e o treinador Miguel Ángel Russo, por exemplo, eram amigos próximos de Maradona. Assim, segundo o Olé, o conselho de futebol do time, representado por Juan Román Riquelme em Buenos Aires, pediu o adiamento da partida.

A decisão, então, ficou nas mãos da Conmebol. O mais provável é que sim, o primeiro confronto entre as equipes seja adiado. Assim, a entidade estaria se sentando com a CBF para encontrar novas datas que não atrapalhem a realização das competições.

Por enquanto, a decisão oficial que já foi divulgada é a suspensão da partida, de acordo com a TyC Sports. Ainda não existe a confirmação de que o jogo não irá acontecer, mas, com a notícia da suspensão do duelo, tudo indica que ele será realmente adiado.

A Conmebol informa que "está analisando" o pedido do Boca para suspender o jogo contra o Inter. — Martín Fernandez (@mart_fern) November 25, 2020

Segundo o Zero Hora, a Conmebol teria contactado a CBF para analisar a viabilidade de duas datas em específico: o primeiro jogo aconteceria na próxima quarta-feira (2) - data original do duelo de volta entre as equipes -, enquanto o segundo seria disputado no domingo, dia 6 de dezembro.

O problema desta data é que o enfrentaria o , pelo Brasileirão, no mesmo dia. Assim, ficaria impossível que os dois confrontos acontecessem no mesmo final de semana.