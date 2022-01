Inter vende Yuri Alberto ao Zenit; atacante fica até o meio do ano

O presidente do Inter Alessandro Barcellos confirmou nesta quarta-feira (26) a venda do atacante Yuri Alberto para o Zenit São Petersburgo, da Rússia. A divulgação foi feita após a estreia colorada no Campeonato Gaúcho, na vitória do Inter por 2 a 1 sobre o Juventude, com o segundo gol sendo marcado pelo atacante camisa 11.

O mandatário colorado também informou que o atacante foi liberado para viajar nesta quinta-feira para a Rússia, onde vai realizar exames clínicos e assinar contrato. O presidente colorado também disse que Yuri vai permanecer atuando pelo Inter até o final do primeiro semestre.

O Zenit vai pagar 20 milhões de euros, aproximadamente 122 milhões de reais, para contratar Yuri Alberto em definitivo, sendo que 10% deste valor deve ser repassado ao Santos, clube formador e que ainda tinha um percentual do vínculo quando negociou o jogador com o Inter.

Contratado no primeiro semestre de 2020, Yuri Alberto já atuou em 85 jogos pelo colorado, marcando 31 gols.