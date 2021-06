Presidente do Inter estima recuperação de Guerrero em quatro semanas após artroscopia

Atacante peruano voltou a sentir dores no mesmo joelho que operou em 2020 e acabou ficando de fora da Copa América

Na entrevista coletiva do anúncio do técnico Diego Aguirre neste sábado, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, confirmou que o centroavante Paolo Guerrero passou por uma artroscopia no joelho direito, o mesmo joelho que o atleta acabou rompendo o ligamento, ficando 210 dias em recuperação e longe dos gramados.

“O Guerrero estava com a seleção peruana, retornou para o Inter apresentando um inchaço no joelho e foi decidido fazer uma artroscopia para corrigir o problema apresentado. O tempo de recuperação deve ser de quatro semanas”, destacou o mandatário colorado.

O contrato de Paolo Guerrero com o Inter se encerra no final deste ano. Na última semana surgiu a especulação de que Guerrero poderia ser envolvido em uma negociação com o Corinthians, com o peruano retornando para o clube paulista e o Corinthians liberando o zagueiro uruguaio Bruno Méndez para o colorado.

Nos bastidores do Estádio Beira-Rio a informação que circula é de que Guerrero não deverá permanecer no Inter, podendo ser envolvido em alguma negociação após a sua recuperação.