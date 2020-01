Inter tem Gabigol, mas prefere Giroud e faz oferta pelo francês

Pedido de Antonio Conte, Giroud pode ser novo reforço da Inter, ao passo que Gabigol não terá oportunidades no clube italiano

Fora dos planos de Frank Lampard no e com 33 anos, parecia improvável que outro grande clube europeu desse oportunidades a Olivier Giroud. No entanto, o francês tem um admirador muito importante: Antonio Conte, treinador da Inter, deseja contar com o jogador e a equipe italiana deve oficializar uma proposta ao centroavante.

Com apenas seis jogos e nenhum gol no ano, Giroud não vem tendo uma temporada espetacular. O contrário do que pode se falar de Gabigol. Titular indiscutível do , o atacante balançou as redes por 43 vezes no ano. Mesmo assim, não é bem quisto na Inter, que prefere o francês.

É claro que o fracasso retumbante de Gabigol em sua primeira passagem pela Europa causa dúvidas nos Nerazzurri, mais contentes em faturar boas cifras com a venda do brasileiro, seja para o Flamengo, para o West Ham ou qualquer outro interessado. No entanto, cabe o questionamento: será que para atuar como reserva de Lukaku e Lautaro Martínez, não caberia apostar em um atacante mais jovem e com melhor potencial de retorno?

A sorte é do Flamengo, claro. as ínfimas chances da Inter resolver manter Gabigol caem ainda mais caso as especulações se confirmem e Giroud realmente reforce os italianos.

Em entrevista, Frank Lampard comentou a negociação: "Não vou negar. Seu empresário está conversando com a Inter, e se a situação for melhor para todos, nós podemos decidir que ele deixe o clube."

E você: se pudesse escolher entre Gabigol e Giroud, com quem ficaria? A Inter já parece ter feito sua escolha.