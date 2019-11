Giroud salva a França de derrota e retribui “favor” de sua seleção

Tendo jogado apenas seis partidas pelo nesta temporada, Giroud está longe de ser um dos destaques da equipe comandada por Frank Lampard. Com o treinador preferindo dar espaço aos mais jovens, o veterano, campeão do mundo pela em 2018, não vem sendo opção e já começa a ser especulado em outros clubes. Ao mesmo tempo, decide vestindo a camisa da seleção francesa.

Mesmo sem jogar, Giroud não perdeu espaço na seleção comandada por Didier Deschamps. Homem de confiança do treinador, o francês não só vem sendo constantemente chamado mas também vem atuando como titular, até na frente de nomes que vivem momento muito melhor, como Nabil Fekir, do , e Anthony Martial, do .

E Giroud vem retribuindo essa confiança em seu futebol. Nesta última quinta-feira, com a França empatando com a Moldávia, um vexame, se considerarmos o nível de talento ds jogadores da França, quem decidiu foi o veterano. Após pênalti em Digne, aos 78 minutos, sobrou para Giroud bater. Depois de uma bela cobrança, veio o placar final: 2 a 1 para os franceses.

Além disso, o veterano também participou do primeiro gol, em jogada polêmica: uma dividida em que conseguiu tirar a bola do zagueiro Coselev, dando uma assistência "indireta" para Varane cabecear e empatar o jogo, ainda no primeiro tempo. Mesmo com o bom jogo e o poder de decisão em dia, é improvável que Giroud consiga recuperar seu espaço, visto o bom desempenho do garoto Tammy Abraham. Assim, o camisa 9 francês deve ser um dos nomes mais ventilados no próximo mercado de transferências.