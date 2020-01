Gabigol viaja à Itália para se apresentar à Inter e discutir futuro

Flamengo ou o sonho europeu? Gabigol viaja à Itália para tentar definir onde jogará em 2020

A novela Gabigol parece estar chegando a seus últimos capítulos. Nesta semana, o artilheiro embarca para a Itália afim de se reapresentar na Internazionale, com uma missão em vista: sentar-se com a diretoria do clube italiano para tentar definir seu futuro.

Gabigol tem dois pesos para colocar na balança: ir para o (ou outro interessado no Velho Continente) e tentar retomar o sonho europeu, ou permanecer no , onde é o ídolo máximo, no momento, da maior torcida do .

Não é uma decisão fácil, e nenhuma escolha virá sem riscos para o atacante: se escolher ir para a Europa, Gabigol pode fracassar novamente, e perder espaço na seleção brasileira, ao passo que se ficar no Flamengo, as chances do centroavante retornar para jogar em um dos grandes centros do futebol no futuro são ínfimas, para não dizer inexistentes.

Um ano de instabilidade (sempre possível no turbulento futebol brasileiro) talvez fosse suficiente para que Gabigol perca de vez seu prestígio no mercado europeu. Mesmo assim, o atacante já é ídolo no Flamengo, clube acostumado a disputar títulos - ao contrário do West Ham.

A diretoria do Fla já chegou a um acordo verbal com a , e tudo indica que a decisão está nas mãos do atacante: nos próximos dias, devemos saber se 2020 terá gol do Gabigol ou de GabiGoal.