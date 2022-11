Inter volta a sondar Erick, mas volante quer ficar no Athletico

Gaúchos tentaram a contratação do jogador no meio do ano, mas negócio não foi adiante

O volante Erick, do Athletico, voltou a sondado pelo Internacional. E isso apenas alguns meses depois da primeira tentativa dos gaúchos que, no meio do ano, tentaram uma negociação, mas as tratativas não avançaram.

Procurado pela GOAL, Miguel Calluf, agente de Erick, ressalta que a vontade do volante é permanecer no Athletico.

"Teve uma sondagem no meio do ano, agora mais uma especulada em valores, mas nada oficial. Erick termina em alta a temporada e quer ficar no Athletico", disse o representante do atleta.

Erick viu sua participação no time principal do Furacão aumentar em 2022 com relação ao último ano: foram 50 jogos na atual temporada contra 44 em 2021. Ele ainda marcou quatro gols, ficando à frente dos atacantes Cuello e Canobbio, que balançaram as redes três vezes cada.

O volante de 25 anos ainda se destaca pela disciplina, recebendo poucos cartões mesmo atuando em uma função de marcação. Ele não é expulso de uma partida desde 2019.

"Foi uma temporada muito regular, como sempre costumo fazer, vamos ver o que tem pra gente aí. Tenho contrato até 2026 e sou muito feliz nesse clube, então procuro sempre honrar as cores do Athletico dentro de campo", disse o jogador à GOAL após marcar na última rodada do Brasileirão, contra o Botafogo.

Enquanto trabalha a permanência de Erick, o Athletico prepara a saída de alguns jogadores para 2023 e acompanha atentamente o interesse do mercado em seus atletas de destaque.