Inter espera valores de Yuri Alberto para quitar salários atrasados que levaram a greve do elenco

Jogadores não treinaram na manhã de quarta-feira (1) em função de dívida sobre direito de imagem

O elenco do Internacional entrou em greve na manhã desta quarta-feira (1°) por causa do atraso no pagamento de direitos de imagem – há quem reclame de dois meses sem receber o valor. O clube prometeu aos atletas que fará o pagamento até o fim do mês, quando receberá uma parcela da venda de Yuri Alberto ao Zenit, da Rússia.

Os gaúchos embolsarão 5 milhões de euros (R$ 25,56 milhões) pela venda do atacante, ocorrida em janeiro deste ano. A promessa da cúpula é utilizar o montante para quitar as pendências com o plantel. Há débito também com a comissão técnica de Mano Menezes, anunciada em 20 de abril deste ano.

Mais artigos abaixo

Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

O Internacional vive uma crise financeira e encontra dificuldades para quitar atrasados com o elenco. O clube mantém a folha salarial na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) em dia e encontra obstáculos para quitar os direitos de imagem. O valor do débito total não é divulgado, mas compreende todos os atletas que recebem direito de imagem por meio de PJ (Pessoa Jurídica).

O novo diretor de futebol do Inter, William Thomas, tentou contornar a situação com o elenco, mas não conseguiu. Ele fez ao menos duas reuniões para evitar a greve do plantel, mas encontrou dificuldades para conter a manifestação, conforme apurado pela GOAL. Os jogadores devem voltar às atividades nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília).

Procurada para falar sobre a situação, a diretoria do Internacional não se manifestou até a publicação desta reportagem. A GOAL está aberta para publicar a versão do clube sobre o assunto.