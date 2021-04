Inter rescinde com Abel Hernández; Flu é provável destino

O uruguaio chegou no meio do ano, mas não conseguiu corresponder às expectativas no Colorado

A direção do Internacional confirmou, na tarde desta quarta-feira (14), a rescisão amigável de contrato com o centroavante uruguaio Abel Hernández. O atacante, que foi uma indicação do então técnico colorado Eduardo Coudet, chegou no Estádio Beira-Rio no final do mês de agosto de 2020 para substituir Paolo Guerrero, que havia rompido o ligamento cruzado do joelho direito e ficou de fora do restante da temporada.

Ao todo, Abel Hernández atuou em 31 partidas com a camisa do Inter, marcando seis gols, sendo um destes no clássico Gre-Nal, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro 2020, quando o Colorado venceu por 2 a 1 e quebrou um jejum de 11 partidas sem vencer o Grêmio.

Neste ano, Abel Hernández já havia despertado o interesse de Fortaleza e Bahia, porém o alto salário que o atacante recebia no Inter foi o impeditivo para a evolução do negócio. Agora livre no mercado, o destino do atacante uruguaio deverá ser o Fluminense, que na última semana fez contato com o Inter para saber da possibilidade de liberar, sem custos, o jogador.

O atleta já se despediu do Inter nas redes sociais, com uma mensagem de agradecimento ao clube. Caso realmente chegue no Fluminense, se juntará a Manoel e Cazares, reforços já anunciados pelo Tricolor para a disputa da Copa Libertadores.