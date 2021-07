Inter recusa 10 milhões de euros por Yuri Alberto

O atacante tem contrato com a equipe gaúcha até 2025 e vem despertando a atenção de clubes do exterior

Considerado como um dos principais jogadores do elenco colorado, o atacante Yuri Alberto vem despertando interesse de clubes do exterior. Recentemente um clube da Bélgica e outro da Itália buscaram informações sobre o jogador, porém o valor oferecido foi considerado baixo pelos dirigentes do Internacional.

Na semana passada surgiu a informação, através do empresário André Cury, representante de Yuri Alberto, de que outro clube italiano estaria interessado na contratação do centroavante colorado. O nome do clube não foi divulgado, mas o valor a ser oferecido seria maior do que das sondagens anteriores.

A informação é de que seriam 10 milhões de euros que o clube italiano estaria disposto a pagar, sendo oito milhões no ato da compra e dois milhões diluídos em metas e gatilhos estabelecidos em contrato.

Procurado pela reportagem da Goal, o presidente colorado, Alessandro Barcellos, já definiu que nestes moldes não tem negócio.

“Por esse valor [R$ 60 milhões] não tem negócio. Não chegou nenhuma proposta oficial ao Inter. Tem uma sondagem dita pelo empresário [André Cury] de um clube da Itália, mas por esse valor não tem negócio", declarou Alessandro Barcellos, mandatário colorado.

Yuri Alberto foi contratado pelo Inter em agosto de 2020, após o término do seu contrato com o Santos. O vínculo do centroavante com o Colorado vai até junho de 2025.

O Internacional tem 80% do vínculo econômico do jogador, os outros 20% estão divididos entre o Santos e os familiares do atacante. Yuri Alberto já atuou em 64 partidas pelo clube gaúcho, com 19 gols marcados, sendo 11 gols na atual temporada.