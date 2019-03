Inter: Odair prega respeito ao River na Libertadores e vê Grêmio favorito em clássico

Treinador do Internacional fala sobre jogo contra o River Plate, pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores, e pede respeito ao atual campeão

Odair Helmann é cauteloso. Mesmo com a convincente vitória sobre o , do , pela 2ª rodada do Grupo A da Libertadores, o técnico pede respeito aos adversários no torneio, sobretudo o , e aponta o como favorito do clássico pelo , no próximo domingo.

Líder da chave da competição continental, com seis pontos, o Inter abriu quatro de vantagem para o segundo colocado, River Plate. Apesar da chance de abrir boa distância, o comandante é cauteloso.

Mais artigos abaixo

"É um cenário positivo, mas trabalhamos para isso. A gente sabe que não existe definição nenhuma. O jogo contra o River não define nada. Precisamos dar o passo certo. Tem muita coisa pela frente. Precisamos respeitar todos os adversários. O Palestino empatou com o River no Monumental (de Nuñez), então precisamos respeitar muito os adversários", declarou.

A Libertadores não foi o único assunto abordado na entrevista que também contou com a presença de Nico López. Perguntado sobre o favorito no clássico contra o Grêmio, no domingo (17), às 19h (de Brasília), na Arena, pela 10ª rodada do Gaúcho, o técnico foi sincero: "O Grêmio é favorito".

Nico López, por sua vez, adotou uma postura mais cautelosa e reforçou a confiança do Inter antes do jogo: "É importante chegar bem e tomara que a gente faça um bom jogo e ganhe lá (na Arena)".