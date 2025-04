Inter de Milão x Milan: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa da Itália 2024/25

Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, rivais voltam a se enfrentar para decidir quem avança à decisão do torneio

Inter de Milão e Milan entram em campo nesta quarta-feira (23), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pelo jogo de volta da Copa da Itália 2024/25. A partida acontece no San Siro e possui transmissão ao vivo da CazéTV e Nsports (veja a programação completa de futebol aqui). Viva em três competições (Campeonato Italiano, Copa da Itália e Champions League), a Inter de Milão vai se desdobrando para lidar com a dificuldade que é estar na disputa em várias frentes. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, a equipe de Simone Inzaghi tenta aproveitar o mando de campo para seguir atrás da Tríplice Coroa. O Milan, por sua vez, busca salvar a temporada ruim com uma conquista relevante. Deste modo, o time de Sérgio Conceição aposta todas as suas fichas sobre a maior rival para tentar chegar à decisão do torneio que venceu pela última vez na temporada 2002/03. Mais artigos abaixo 📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢 Prováveis escalações Inter de Milão: Josep Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martínez, Arnautovic. Técnico: Simone Inzaghi Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jiménez, Fofana, Reijnders, Theo Hernández; Pulisic, Abraham, Rafael Leão. Técnico: Sérgio Conceição Próxima partida Copa da Itália INT MIL Prévia da partida Desfalques Inter de Milão Lesionados, Denzel Dumfries, Piotr Zielinski e Marcus Thuram estão indisponíveis. Milan No departamento médico, Emerson Royal permanece fora. Quando é? Data: quarta-feira, 23 de abril de 2025

quarta-feira, 23 de abril de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: San Siro, Milão - Itália

San Siro, Milão - Itália Arbitragem: Daniele Doveri (árbitro), Filippo Meli e Stefano Alassio (assistentes), Gianluca Aureliano (quarto árbitro), Paolo Silvio Mazzoleini (VAR) e Valerio Marini (assistente VAR)