Inter de Milão x Juventus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Serie A

Equipes se enfrentam neste domingo (19), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na internet

Inter de Milão e Juventus se enfrentam na tarde deste domingo (19), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Garantida às quartas de final da Europa League, a Juventus volta as atenções para a Serie A italiana buscando emplacar a quarta vitória consecutiva na temporada. No momento, aparece fora do G-4, com 38 pontos.

Do outro lado, a Inter de Milão, que eliminou o Porto nas oitavas de final da Champions League no meio da semana, briga pelas primeiras posições do torneio nacional. Com 50 pontos, registra 16 vitórias, dois empates e oito derrotas. Sem Alessandro Bastoni, lesionado, Stefan de Vrij e Danilo D'Ambrosio brigam por uma vaga no time titular.

Em 229 jogos disputados entre as equipes, a Juventus soma 106 vitórias, contra 6 da Internazionale, além de 57 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Italiano 2022/23, a Juve venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Lukaku.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic..

Desfalques

Juventus

Paul Pogba e Alex Sandro seguem como desfalques.

Inter de Milão

Alessandro Bastoni está lesionado.

Quando é?