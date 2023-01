Inter de Milão x Empoli ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (23), no San Siro; veja como acompanhar na internet

Com objetivos opostos, Inter de Milão e Empoli se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalada com o título da Supercopa Italiana - venceu o rival Milan por 3 a 0 -, a Internazionale volta as atenções para a Serie A. No momento, briga pelas primeiras posições, com 37 pontos, e a 13 do líder Napoli. Na ausência de Lukaku no ataque, Edin Dzeko deve fazer dupla com Lautaro Martinez.

Do outro lado, o Empoli, com 22 pontos, aparece no meio da tabela, com dua vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados. Martin Satriano, emprestado pela Inter, deve fazer parceria com Ciccio Caputo no ataque.

Em 33 jogos disputados entre as equipes, a Internazionale registra uma ampla superioridade. Até o momento, foram 27 vitórias, contra apenas três do Empoli, além de três empates. No último encontro, válido pelo Italiano 2021/22, a Inter venceu por 4 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável Internazionale: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Escalação do provável Empoli: Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Bandinelli, Akpa Akpro; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Desfalques

Inter de Milão

Lukaku, machucado, está fora.

Empoli

Razvan Marin, suspenso, e Ardian Ismajli, Mattia Destro e Alberto Grassi lesionados, estão fora.

Quando é?