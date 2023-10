Inter de Milão x Benfica: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (3), no San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

A Inter de Milão recebe o Benfica na tarde desta terça-feira (3), a partir das 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalada com a goleada aplicada sobre o Salernitana por 4 a 0 na última rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Na vice-liderança do Grupo D, com um ponto, a Inter empatou com o Real Sociedad por 1 a 1 na primeira rodada.

"O Benfica é forte. Mal posso esperar para enfrentá-los, também porque está aqui o meu antigo treinador do Bayer Leverkusen. Ele fez-me crescer muito quando estivemos juntos. Ele também me escreveu antes da derrota na final da Liga dos Campeões em Istambul, na temporada passada, para me desejar boa sorte. Continuamos próximos", apontou Hakan Çalhanoglu, meia da Inter.

Do outro lado, o Benfica, embalado com a vitória sobre o Porto por 1 a 0 no Campeonato Português, busca os primeiros pontos na Champions. Na rodada de estreia, a equipe foi derrotada pelo RB Salzburg por 2 a 0 no Estádio do Dragão.

Vale destacar que a Inter nunca perdeu para o Benfica. Em cinco jogos disputados entre as equipes, a equipe italiana soma três vitórias, além de dois empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões, a Inter de Milão venceu por 5 a 3 no placar agregado.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, Morato, Aursnes; Kokcu, Neves; Di Maria, Neres, Silva; Musa.

Desfalques

Inter de Milão

Lesionados, Davide Frattesi, Marko Arnautovic, Stefano Sensi e Juan Cuadrado estão fora.

Benfica

Antonia Silva, suspenso, é desfalque.

Quando é?