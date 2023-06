Inter Miami x DC United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

A partida será disputada neste sábado (3), no Inter Miami CF Stadium; veja como acompanhar na internet

Inter Miami e D.C. United se enfrentam neste sábado (4), às 20h30 (de Brasília), no Inter Miami CF Stadium, pela Conferência Lesta da MLS. A partida terá transmissão ao vivo do AppleTV+, no streaming.

Na tabela da Conferência Lesta da Major League Soccer em 2023, o Inter Miami, time de David Beckham, está na última colocação da tabela, com 15 pontos em 15 jogos. A equipe vem de duas derrotas seguida pra o Montréal e New York Red Bulls por 1 a 0, respectivamente.

Do outro lado, o D.C. United, treinado pela lenda Wayne Rooney, é o oitavo colocado no lado lesta da liga, com 20 pontos em 16 jogos. Porém, para o duelo, a equipe contará com uma série de desfalques, incluindo o brasileiro Ruan, na lateral esquerda.

Prováveis escalações

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Kryvtsov, Miller, Negri; Cremaschi, David Ruiz, Arroyo, Stefanelli; Campana e Josef Martínez. Técnico: Phil Neville.

D.C. United: Miller; Pálsson, Williams, Pines; Najar, Durkin, O'Brien, Santos; Ku-DiPietro, Klich, Benteke. Técnico: Wayne Rooney.

Desfalques

Inter Miami

Jean Mota e Rodolfo Pizarro, machucados, estão fora.

D.C. United

Russel Canouse, Ruan, Mohand Jeahze, Nigel Robertha, Martín Rodriguez e Luís Samudio, lesionados, estão fora.

Quando é?